GROSSETO – Sei maremmano se dici: polesse. Questa è facile da dire ma difficile da scrivere. Polesse: tutto attaccato o no? Di sicuro c’è che quando un maremmano dice “polesse”, lo fa tutto d’un fiato. Polesse vuol dire molto di più di quel che dice.

È, si, espressione per dire “probabilmente è cosi”, “sarà cosi”, “sarà come tu dici”, ma la sua forza sta nel fatto che va ben oltre ciò che dice. È espressione tutta nostra, da usarsi in una chiacchierata o in una discussione quando il nostro interlocutore insiste su un concetto. “Polesse”….e ho detto tutto, smontando, a volte, con tagliente ironia, oppure rafforzando la tesi altrui: “oh, polesse (come dici te)”, accompagnato qualche volta anche da un movimento di spalle incurvate e braccia alzate a mezz’aria. Per la serie: mi arrendo!