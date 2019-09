Precampionato, test amichevole per il Follonica Basket contro il Donoratico

FOLLONICA – Continua la preparazione per campionato di Promozione per la prima squadra del Follonica Basket, che lunedì sera ha affrontato in amichevole il Basket Donoratico di Prima Divisione.



La partita ha dato, come spesso accade in gare precampionato, impressioni contrastanti con fasi di gioco buone ed altre su cui lavorare ancora molto. Inizio di gara equilibrato, con i locali il vantaggio per 10-9 dopo una decina di minuti. Segue un black out degli azzurri che spiana la strada agli ospiti, spietati a chiudere il parziale con un severo 35-17. Dopo la pausa i follonichesi reagiscono con una serie di triple da parte di Scorza, risolvendo il parziale per 32-20. Tante rotazioni su entrambi i fronti nei ultimi 30’, con il Follonica che dimostrava di avere una panchina con più qualità e con maggiore freschezza atletica: a lui il terzo parziale con un larghissimo 40-22. Il punteggio definitivo era quindi 89-77 per i padroni di casa.



Nei prossimi giorni gli azzurri disputeranno altre amichevole per farsi trovare pronti il 13 ottobre al via del campionato di Promozione dove affronteranno il Jolly Livorno al Palagolfo alle ore 18.

Queste le squadre partecipanti al Campionato di Promozione girone D: Follonica, Pallacanestro Grosseto, Piombino, San Vincenzo, Volterra, Rosignano, Dinamo Rosignano, Jolly Livorno, Stagno, Chimenti Livorno, US Livorno, Ies Pisa, Ponsacco.