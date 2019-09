Padel: è sfida per la Serie C. Il Follonica Sporting Club vola a Palermo

FOLLONICA – Il Follonica Sporting Club vola a Palermo per inseguire il sogno della Serie C di Padel. Sabato prossimo (25 settembre) sarà proprio il capoluogo siciliano ad ospitare la fase finale del campionato nazionale di Serie D. Una sfida che potrebbe aprire le porte della Serie C ai maremmani, protagonisti fino ad oggi di una avventura esaltante. La possibilità di potersi giocare la Serie C e di portare la squadra follonichese fino in Sicilia rappresenta già un traguardo prestigioso per i colori biancorossi.

«Per noi – spiegano dallo Sporting Club – è stato un bel percorso arrivare fino alle fasi nazionali e sul campo ce la metteremo tutta. Dovremmo purtroppo far fronte anche ad alcune assenze forzate. All’appello a Palermo mancheranno tre giocatori titolari. Rossano Fanelli, Chiara Martelli e Wanita Nesti non potranno essere della partita, ma faremo di tutto per portare il alto il nome del nostro circolo».

Ecco i protagonisti che scenderanno in campo a Palermo: Franco Polverini, Marco Menchetti, Federico Nardelli, Nicola Bondani, Flavia Gori, Jule Busch. Insieme a loro, ad accompagnarli, ci sarà il capitano della squadra: Juan Carlos Rodriguez.