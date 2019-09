Nazionali, gli Juniores del Follonica Gavorrano all’assalto del Real Forte Querceta

FOLLONICA – Terza di campionato fra le mura amiche per gli Juniores nazionali del Follonica Gavorrano che ricevono la visita del Real Forte Querceta. I ragazzi di Giulio Biagetti, caricati dal rotondo punteggio sul campo del Tuttocuoio, sono intenzionati a proseguire la striscia positiva. «Siamo ben preparati – sottolinea mister Biagetti – nel corso della settimana ci siamo allenati molto bene e siamo fiduciosi per la sfida contro il Real Forte Querceta». I versiliesi hanno un punto in più in classifica dei maremmani.



Assente Enea Xhafa, che sconta il secondo dei tre turni di squalifica, l’allenatore ha a disposizione l’organico al completo, che dovrebbe essere rinforzato dall’attaccante Cristian Brega (autore della prima delle cinque reti di San Miniato) e dal centrocampista Gregorio Cordovani, che possono essere di grande aiuto ad un gruppo che si sta amalgamando. L’obiettivo è di disputare una buona partita e proseguire la crescita di rendimento. Il fischio d’inizio è domani sabato alle 16 al Nicoletti di Follonica.

I risultati della 2ª giornata: Fezzanese-Ghivizzano 1-2, Lucchese-Grosseto 2-1, Ponsacco-Aglianese 2-1, Pontedera-Aquila Montevarchi 0-1, Sangiovannese-Real Forte Querceta 0-0, Seravezza Pozzi-San Donato Tavarnelle 1-0, Tuttocuoio-Follonica Gavorrano 0-5.

Il programma della 3ª giornata: Aglianese-Sangiovannese, Aquila Montevarchi-Tuttocuoio, Pontedera-Seravezza, Follonica Gavorrano-Real Forte Querceta, Ghivizzano-Lucchese, Grosseto-Ponsacco, San Donato-Fezzanese.

La classifica: Ghivizzano, Aquila Montevarchi 6 punti; Real Forte Querceta 4; Grosseto, Follonica Gavorrano, Fezzanese, Aglianese, Seravezza Pozzi, Lucchese, Ponsacco, San Donato Tavarnelle 3; Sangiovannese 1; Tuttocuoio, Pontedera 0.

Domani sabato in campo anche gli Allievi Interprovinciali 2004 allenati da Luca Grossi, impegnati sul campo di Calamoresca contro il Salivoli con inizio alle 16.