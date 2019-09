Muore storico direttore del circolo vela. Il cordoglio della gente di mare

MONTE ARGENTARIO – «Ha lasciato gli ormeggi terrestri per navigare in cielo l’architetto Augusto Massaccesi velista, innamorato del mare della vela e dell’Argentario» afferma in una nota Artemare. «Socio del Circolo Nautico e delle Vela di Cala Galera ne era il direttore sportivo da qualche anno, il Memorial Donati con la riunione di tutti i più famosi campioni di vela di Coppa America e la Coppa Italia di Vela d’Altura, che disputerà nei prossimi giorni a Porto Ercole sono due degli ultimi eventi a cui ha partecipato per l’organizzazione. L’ultima sua barca a vela da lui tanto amata è stata un Comet di nome Id&a».

«Sostenitore del campionato invernale di vela unificato dei Yacht Club della Costa d’Argento, come infatti si svolgerà del 2019/2020, era sempre presente e partecipativo a tutte le manifestazioni nautiche dell’Argentario – prosegue Daniele Busetto -. Architetto libero professionista era esperto nella progettazione architettonica, direzione dei lavori e sicurezza nei cantieri dell’edilizia residenziale e nell’opere Pubbliche, è stato presidente e membro di commissioni di collaudo, di collegi arbitrali, sia per opere pubbliche che interventi privati».

L’ultimo saluto a Augusto avverrà con tanta gente del mondo della vela a Roma a Vigna Clara domani sabato 28 settembre alle ore 11 alla Parrocchia di Santa Chiara a piazza dei Giochi Delfici.