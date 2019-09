GROSSETO – Strana scoperta questa mattina sulla Mura medicee di Grosseto. Durante la manifestazione per il Global climate strike (lo sciopero per il clima) alcuni ragazzi che partecipano alla pulizia delle Mura medicee da rifiuti e cartacce hanno rinvenuto casualmente un sacchetto di plastica semisotterrato in una buca tra il bastione del Cinghialino e il bastione Garibaldi.

All’interno del sacchetto c’erano decine di munizioni per fucile. Forse cartucce da caccia. A stabilire l’esatta provenienza delle munizioni saranno le indagini condotte dalla Polizia Municipale di Grosseto che è intervenuta sul posto dopo la nostra segnalazione.

Ad una prima analisi sembrerebbero cartcucce utilizzate per animali di piccola taglia. Da capire perché siano state nascoste, forse perché detenute irregolarmente, e perché si trovassero proprio sulle Mura di Grosseto.