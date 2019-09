«Marciapiede indecoroso per una città» la protesta di una lettrice

GROSSETO – «Via Vivaldi è un campo di battaglia» così Margherita, una nostra lettrice, parla della strada e della zona in generale «Il marciapiede in tutta via Vivaldi, lato destro, dal viale Mascagni, fino all’ incrocio con via Leoncavallo versa in condizioni pessime, praticamente non esiste, privo di manto asfaltato, pieno di buche, crepe ed affossamenti, è indecoroso questo stato di abbandono per il capoluogo».

«L’amministrazione comunale ha fatto il decoro di Grosseto una priorità, e fa diversi lavori di manutenzione stradale. Un fatto solo da lodare. Purtroppo, fino ad ora, nonostante diverse segnalazioni on line al Comune, non si è fatto niente per ripristinare il decoro e la sicurezza del marciapiede in via Vivaldi, via anche piuttosto importante».

«Basta percorrerla per capire che si tratta di un vero e proprio “campo di battaglia” – prosegue la nostra lettrice -. I pedoni, infatti, evitano il marciapiede e camminano per strada; è pericoloso ed è una vergogna da vedere. Il marciapiede porta alla zona della Saracina, classificata dal Comune come “zona di particolare pregio”. Altro che particolare pregio: chi viene qui a piedi vede il “terzo mondo”. Gli abitanti della zona da anni aspettano una risposta concreta o almeno un po’ di rispetto. C’è qualche data programmata di lavori per ripristinare il decoro e la sicurezza di questo marciapiede, è stato almeno visionato da qualcuno? Il marciapiede sarà fatto o rimane per sempre così vergognoso? O forse dobbiamo aspettare fino a un qualche incidente per far partire i lavori, come succede sempre?».