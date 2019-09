Lotta contro i rifiuti: multe fino a 3mila euro per chi li abbandona

GAVORRANO – Ordinanza contro l’abbandono dei rifiuti a Gavorrano. A firmarla il sindaco Andrea Biondi. Questa colpisce sia i residenti del Comune di Gavorrano che non rispettano la regolamentazione della raccolta dei rifiuti, sia i cittadini non residenti che vengono a confluire nel nostro territorio. Per le violazioni è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3mila.

Un occhio particolare sarà dato anche a tutte quelle attività produttive non in regola con il Regolamento Tari, che vanno a conferire nelle postazioni dedicate alle utenze domestiche senza pagare quanto dovuto per avere un servizio dedicato come da regolamento.

L’ordinanza emessa darà forza quindi ai servizi già attivati di controllo ambientale del territorio condotti in sinergia fra la Polizia Municipale e la Polizia Provinciale.

La volontà dell’amministrazione comunale è quella di informare, controllare ed educare, soprattutto alla luce della volontà di rivedere l’intero progetto di raccolta rifiuti nei prossimi tre anni, per far si che Gavorrano cresca fino a superare il 65% della raccolta differenziata, contro l’attuale 56%, un risultato che rischia di penalizzare i cittadini stessi, perché porterebbe tariffe maggiori non ottenendo gli eco bonus previsti dalla normativa regionale, soprattutto con l’ingresso della tariffa puntuale.

E’ vietato, nell’intero territorio comunale, l’abbandono ed il deposito di rifiuti e di materiali di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed al di fuori degli appositi contenitori.

E’ vietato, per tutti coloro che non sono residenti nel territorio di Gavorrano, conferire nel circuito di raccolta del Comune di Gavorrano, rifiuti urbani prodotti nel territorio di altri Comuni. E’ vietato conferire nei cassonetti presenti sul territorio comunale rifiuti prodotti da attività, anche commerciali, site in altri Comuni, o rifiuti, comunque denominati, non prodotti sul territorio comunale. Si presumono non prodotti sul territorio comunale i rifiuti conferiti da soggetti residenti, dimoranti od esercenti attività aventi sede al di fuori del Comune di Gavorrano e non censiti nei ruoli Tari del

Comune di Gavorrano. Il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese, Enti ed attività che depositano, scaricano ed abbandonano rifiuti e materiali, che sono anch’essi rifiuti, in siti non idonei.

E’ vietato conferire i rifiuti domestici nei cestini stradali dove è consentito inserire solo i rifiuti prodotti dai cittadini che percorrono le strade (compreso gli appositi contentori per le deiezioni animali a ciò esclusivamente destinati).

E’ fatto obbligo a tutti gli utenti di conferire i rifiuti urbani indifferenziati ed i rifiuti riciclabili esclusivamente agli appositi servizi organizzati nel territorio del Comune di Gavorrano (cassonetti, contenitori per la raccolta differenziata, servizi di ritiro a domicilio ), rispettando la tipologia di rifiuto conferibile in ciascuno di essi e i calendari della raccolta

domiciliare. Il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese, Enti e attività che depositano, scaricano e abbandonano rifiuti e materiali, che sono anch’essi rifiuti, in siti non idonei.