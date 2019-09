Lite in centro: la polizia ferma un ragazzo di 23 anni. Con sé aveva chiavi da scasso

GROSSETO – Una lite nel centro storico, ieri sera, ha portato al sequestro di materiale da scasso nella borsa di un ragazzo di 23 anni. Le volanti della Polizia dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, arrivati sul posto, hanno rintracciato ed identificato un giovane straniero, di nazionalità Ghanese, in evidente stato di alterazione e la cui insofferenza nei confronti della pattuglia ha finito per attirare ulteriormente su di se i sospetti degli agenti della Polizia di Stato.

Lo straniero è risultato avere precedenti di Polizia per vari reati da quelli predatori a quelli per lo spaccio di sostanze stupefacenti. la perquisizione ha poi portato al sequestro dello zaino con all’interno utensili da scasso come cacciaviti, seghetto in ferro, chiave inglese, un martello un paio di forbici ed una decina di chiavi a brugola.

All’uomo, che non ha saputo spiegare il possesso di tali attrezzi, è stato contestato il reato di “possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli”.