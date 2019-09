I 10 calciatori maremmani piu famosi di sempre

Forse non tutti sanno che la Maremma è una terra che ha dato i natali a tanti calciatori del presente e del passato di buonissimo rango. Tante storie diverse, alcune molto fortunate alla pari di chi fa un jackpot su di un sito come allvideoslots ed altre invece molto meno. Non è stato facile sceglierne soltanto 10 e qualcuno potrebbe obiettare su alcune esclusioni illustri ma questo tipo di articoli porta spesso a questo tipo di critiche. E dunque scopriamo questi “magnifici 10″…

Sidio Corradi

Se pur abbia esordito in Serie A con il Bologna con cui ha vinto pure uno scudetto, la carriera di Sidio Corradi, nato a Porto Ercole, si è legata con altri colori rossoblu, più precisamente quelli del Genoa. E’ l’unico infatti, insieme a a Marco Rossi, ad aver segnato con la maglia del Grifone in serie A, B e C ed in Coppa Italia.

Piero Braglia

Lo ricordano bene a Catanzaro il grossetano Piero Braglia dove disputò ben 144 partite quando i calabresi tra fine anni 70 ed inizio 80 arrivarono al loro apice calcistico. Oggi è l’attuale tecnico del Cosenza con cui la scorsa stagione ha disputato in Serie B un campionato al di sopra delle aspettative.

Guido Bistazzoni

Uno scudetto con il Milan e due Coppe Italia con la Sampdoria. Un palmares importante per il portiere di Porto Ercole che con la Samp ha avuto pure l’onore di avere come riserva il futuro numero 1 della nazionale Gianluca Pagliuca. Oggi è preparatore dei portieri delle giovanili della Sampdoria.

Franco Colomba

Grossetano di nascita, ma di genitori calabresi, Franco Colomba diventa bolognese di adozione dove vive da quando ha 5 anni e dove disputa anche 6 stagione di grande calcio dal 1977 al 1983. La seconda parte della sua carriera sarà invece all’Avellino.

Mauro Amenta

Due coppe Italia con la Roma tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80 sono due importanti trofei che Mauro Amenta, nato ad Orbetello, può annoverare nel suo palmares insieme a due vittorie nei campionati di Serie B con Genoa e Perugia.

Fausto Rossini

Il grossetano Fausto Rossini se pur abbia giocato in tantissime squadre soprattutto del centro – nord Italia, ha un ricordo indelebile legato ai colori dell’Atlalanta. Nel giorno del suo venticinquesimo compleanno, il 2 marzo del 2003, segnò infatti una tripletta contro il Milan allo Stadio San Siro. Indubbiamente il giorno più bello della sua carriera di calciatore.

Carlo Borghi

Nato a Castiglione della Pescaia, Carlo Borghi è cresciuto calcisticamente a Grosseto dove ha pure iniziato e concluso la sua carriera da professionista. L’attaccante nel mezzo ha lasciato buoni ricordi a Catanzaro, Torino, Ascoli e soprattutto Catania dove ha giocato per molte stagioni.

Paolo Franceschelli

Ad inizio articolo parlavamo di storie fortunate e sfortunate. Quella calcistica del grossetano Franceschelli rientra sicuramente nella seconda categoria visto che alla vigilia del suo debutto con la Juve in Coppa Uefa nella stagione 72-73, un infortunio al ginocchio gli nega la partecipazione alla partita internazionale e gli causerà uno stop di quasi un anno. La sua carriera continuerà in B e C ma mai più in bianconero.

Emiliano Biliotti

L’attaccante grossetano ha giocato in tantissime squadre nella sua carriera girovagando anche dalla Serie A fino all’Eccellenza negli ultimi anni di calcio giocato. Con il Ravenna e la Spal indubbiamente le stagioni più ricche di gol e soddisfazioni.

Marco Branca

E chiudiamo con il “cigno di Grosseto” Marco Branca, attaccante che negli anni 90, ha conosciuto le sue stagioni migliori con le maglie di Udinese, Parma ed Inter. Con i nerazzurri a fine carriera, è diventato anche un dirigente di caratura diventando responsabile dell’area tecnica con la collaborazione di Gabriele Oriali. E’ nella società anche nell’anno dell’indimenticabile Triplete.