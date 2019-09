Gattino intrappolato nel motore dell’auto: i vigili lo salvano. E forse trova casa

ALBINIA – Come ogni giorno, mamma Valentina è andata a prendere Maria a scuola. Ma, a differenza delle altre volte, dal vano motore della sua auto si sentiva un dolce miagolio. Si trattava di un piccolo gattino rimasto incastrato. Avvertiti, i Vigili del Fuoco di Orbetello si sono immediatamente recati sul posto e hanno estratto, non senza difficoltà, il piccolo micio.

Il gattino, randagio, è stato portato a casa da Valentina e Maria per essere tranquillizzato e nutrito. La famiglia sta pensando di adottarlo: “Ne abbiamo già due, di cui uno nato pochi giorni fa – racconta mamma Valentina -, oltre alla nostra bassotta tedesca Nina. Uno in più non farà altro che accrescere la nostra bella famiglia.