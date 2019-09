Distrazioni e assenze, Pallavolo Follonica battuta in amichevole dal Savino del Bene

FOLLONICA – “Dobbiamo lavorare di più sulla comunicazione in campo”, è il commento del tecnico della Pallavolo Follonica Hotel Parrini Giuseppe D’Auge al termine dell’amichevole giocata al Palagolfo contro l’Under 18 Savino del Bene, persa per tre set a zero con parziali di 23/25, 21/25 e 17/25. “Altro aspetto importante è la lettura del gioco” prosegue l’allenatore delle maremmane “Alcune azioni che si ripetono in attacco e in difesa facciamo fatica a leggerle. Risentiamo anche del carico di lavoro di queste ultime settimane, ma dobbiamo lavorare di più cercando un gioco più lineare e più semplice possibile”.

Il risultato finale della gara premia la giovane formazione ospite guidata in panchina da due nomi importanti del volley nazionale e internazionale come Mauro Innocenti e Mary Melucchi. La squadra del Golfo in questa occasione è apparsa un po sotto tono, qualche assenza e l’uscita prima del tempo della Valchierai, hanno finito per penalizzare il sestetto allenato da coach Giuseppe D’Auge. La cronaca: buon inizio della Pallavolo Follonica Hotel Parrini che conquista diversi punti e si porta in vantaggio. Il sestetto maremmano subisce il ritorno della squadra avversaria e il vantaggio si riduce fino al 16 pari. La squadra azzurra si distrae in difesa e il sestetto ospite ne approfitta per rifarsi sotto. Il match si fa più equilibrato, così come il punteggio che ora è di 19 pari. Non arriva il break decisivo e si prosegue prima sul 21 pari, poi 22/22 e 23/23. Un errore nel finale e un attacco vincente delle fiorentine, lascia le padroni di casa indietro nel primo set sul punteggio di 25/23.

Coach D’Auge prova a cambiare qualcosa. Nel frattempo La Valchierai, che non sta bene, torna negli spogliatoi. La seconda frazione di gioco è ancora in equilibrio fino al solito vantaggio delle ospiti che si portano a condurre per 22/20. Da questo momento la Pallavolo Follonica non trova la forza di rientrare in partita e il Savino del Bene passa a condurre per 25/21. Nel terzo set, la musica non cambia. Le ragazze del presidente Negrini non riescono a giocare con la stessa continuità della squadra avversaria e la terza frazione si chiude velocemente sul punteggio di 25/17 ancora a favore della squadra avversaria. Si gioca un ultimo set, ma sono le giovanissime di Mauro Innocenti ad avere la meglio sulle maremmane. Giovedì prossimo ancora un’amichevole con la Pallavolo Follonica che ospita al Palagolfo la Pallavolo Grosseto 1978 cercando la rivincita, dopo la sconfitta subita a Grosseto.