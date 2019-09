Cercano Enrico nei palazzi abbandonati e invece ci trovano uno spacciatore

GROSSETO – Polizia e Municipale questa mattina stavano controllando alcuni palazzi abbandonati in via Fucini, nella speranza che vi si fosse rifugiato Enrico Prosperi che ormai da 12 giorni è scomparso da casa senza lasciare traccia e invece hanno trovato due uomini, due stranieri.

Il primo, 23 anni, del Ghana, è lo stesso che è stato denunciato ieri sera perché trovato in possesso di arnesi da scasso, l’altro, tunisino, è invece stato trovato in possesso di due involucri con all’interno cocaina. I due sono stati accompagnati in questura, all’ufficio immigrazione, dove sono al vaglio le loro posizioni in merito al permesso di soggiorno.