Ancora posti all’asilo nido: ecco come iscriversi. Anche per non residenti

PITIGLIANO – Il Comune di Pitigliano informa che sono ancora disponibili 5 posti al nido. L’iscrizione è possibile anche per i non residenti. Le domande hanno priorità in ordine di arrivo e devono essere presentate nel mese precedente a quello di inizio frequenza.

L’orario del nido di Pitigliano è 7.45 -18 con possibilità di frequenza differenziata: tempo pieno o part-time. È possibile iscrivere anche bambini sotto l’anno di età, l’importante è che abbiamo compiuto almeno i 3 mesi.

La retta per il tempo pieno ha un costo che può variare dai 250 ai 210 euro, a seconda dell’Isee e comprende il pasto.

È possibile usufruire del bonus nido dell’Inps.

Su appuntamento è possibile, inoltre, visitare il nido e fare un colloquio con il personale educativo.

Per l’iscrizione prendere contatto con l’ufficio amministrativo del Comune (Elisa Poponi, amministrativi@comune.pitigliano.gr.it – 0564 616322 interno 9)