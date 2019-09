Ultratrail Parco della Maremma, ecco il programma completo della due giorni

ALBERESE – Sabato 28 e domenica 29 settembre si svolgerà la due giorni organizzata dal Trail Team Maremma e che porterà sul territorio maremmano centinaia di atleti e accompagnatori da tutta Italia e non solo.

La manifestazione prevede tre gare agonistiche che si disputeranno all’interno del Parco della Maremma dove i partecipanti saranno a stretto contatto con la natura e affronteranno percorsi con paesaggi mozzafiato. L’obiettivo degli organizzatori non si limita però al solo lato sportivo ma vuole sfruttare questo evento per promuovere l’intero territorio grazie alle sinergie con aziende ed enti locali di vari settori. Per la giornata di sabato è stato quindi previsto un mini trail per bambini e ragazzi con inizio alle ore 14 e, per i più grandi, viene data la possibilità di due percorsi di nordic e fit walking uno all’interno della Tenuta Val delle Rose e l’altro all’interno della proprietà dell’Ente Pubblico Terre Regionali Toscane, nella Tenuta di Alberese in località Spergolaia. Alle 17 è stata poi organizzata una degustazione di prodotti tipici nella Villa Granducale di Alberese, mentre alle 19 si terrà uno spettacolo di intrattenimento della compagnia “Viva Noi”.

Domenica sarà poi il giorno delle gare agonistiche con la partenza dell’Ultra Trail alle 6 di mattina e quella della TPM 23km e della PMRR 9km alle ore 9.30. Le premiazioni della TPM e della PMRR si terranno alle 12.30 mentre quelle dell’Ultra Trail sono in programma alle 14.30.