Preliminari di campionato, alti e bassi per le Under 16 della Pallavolo Follonica

FOLLONICA – Altre bassi nella fase preliminare di campionato per le formazioni femminili Under 16 di pallavolo della provincia di Grosseto, per stabilire una classifica di merito. Ha fatto così anche la squadra della Pallavolo Follonica allenata dal tecnico Giuseppe D’Auge, che nella prima giornata si arrende per due set a zero alla Pallavolo Grosseto 1978. Nel secondo match, le maremmane si rifanno sulla Pallavolo Elba vincendo con lo stesso punteggio e i parziali di 25/22 e 25//20.

Nel secondo turno ancora una sconfitta e un successo per il sestetto azzurro. Prima le follonichesi perdono con i Vigili del Fuoco per due set a zero e poi vincono con lo stesso punteggio e i parziali di 25/16 e 25/19 sulla Baia del Marinaio Volley Cecina Blu, mostrando ampi margini di miglioramento che fanno ben sperare per il campionato.