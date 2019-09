Maremma, FDI: ‘Chiusura presidio Talamone, pericolo per ambiente e navigazione’

GROSSETO – Evitare la soppressione delle squadre nautiche della Polizia di Stato e dei siti navali dell’Arma dei Carabinieri, che porteranno gravi ripercussioni sui territori costieri. A chiederlo in una interrogazione alla Camera è il deputato Giovanni Donzelli, che sottolinea la particolare preoccupazione per il territorio maremmano: “Non possiamo accettare la soppressione di presidi come quello di Talamone, più volte scongiurata sul filo di lana – spiega – in quella porzione di mare ci sono molte isole, oltre che località di mare a rischio, sia dal punto di vista del controllo delle attività nautiche che da quello ambientale. La chiusura di questo presidio comporterebbe una grave mancanza per tutto il territorio, chiediamo al governo di intervenire per ripensare una scelta così scellerata”.

“Ci sentiamo privati di un importante presidio – commenta il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto, Fabrizio Rossi – la chiusura di quel reparto rappresenterebbe per la nostra comunità e i cittadini una grave perdita, è il simbolo dello Stato che arretra di fronte al diffondersi dell’illegalità. Tutto ciò, oltre a minori controlli sulla navigazione, comporterà anche maggiori rischi per la tutela delle acque: – conclude Rossi – chi controllerà per scoraggiare coloro i quali usano il mare come pattumiera scaricandoci rifiuti?”.