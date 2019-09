Lavoro: front office e urp. Assunzione part time per un anno

SANTA FIORA – CO.SVI.G. scrl, Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche della Regione Toscana, pubblica un bando per l’assunzione di un lavoratore a tempo determinato 12 mesi, IV livello Ccnl terziario e commercio, per la sede in Santa Fiora. Gradita laurea, qualsiasi classe.

Mansioni principali: front-office Urp, supporto all’utenza, collaborazione con gli altri dipendenti in loco per la gestione di bandi di contributo. Ambiente giovane e dinamico con molte possibilità di crescita.

Bando ed allegati al link: https://www.cosvig.it/bando/bando-concorso-assunz-1-lavoratore-part-t-t-deter-liv-iv-c-c-n-l-terz-coms-fiora/