La Duna: «La pineta di ponente sta morendo. Abbattiamo gli alberi e piantiamone di nuovi»

FOLLONICA – «La pineta di ponente continua a morire, sempre più velocemente e diffusamente» lo afferma l’associazione ambientalista La Duna di Follonica. «Aree che fino a poco tempo fa non sembravano interessate al fenomeno che ha portato alla totale scomparsa dei pini secolari dal tratto viale Matteotti/pista dei pini offrono purtroppo il triste spettacolo di alberi spogli con rami stecchiti».

«È il caso dei pini rimanenti tra la pista di pattinaggio e il minigolf: una dozzina in attesa di essere abbattuti o cadere e di altri, lo stesso numero circa, nella zona del bocciodromo poco più a nord. La domanda che ci poniamo è se non sarebbe più conveniente e sicuro abbatterli subito e procedere in tempi rapidi alla loro sostituzione con pini giovani, realizzando così un reimpianto che permetterebbe di avere delle piante in fase di crescita mentre altri completano il loro ciclo vitale. Sinceramente aspettare di avere un altro deserto e poi intervenire, magari impiantando altre tipologie arboree sembra poco appropriato. Chissà che ne pensano i tecnici forestali incaricati dalla nostra amministrazione».