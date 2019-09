La Cgil apre una nuova sede: ecco quali servizi sono disponibili

PITIGLIANO – Lo Spi Cgil apre una nuova sede a Pitigliano, consolidando la presenza della Cgil nelle aree periferiche della provincia di Grosseto. L’appuntamento con il battesimo dei nuovi locali è per venerdì 27 alle 16.00, in via Nicola Ciacci 267, accanto alla lavanderia. I pitiglianesi sono invitati a partecipare.

«Con questa nuova apertura – sottolinea il segretario dello Spi, Lorenzo Centenari – diamo continuità all’impegno della Cgil di presidiare ogni angolo del territorio provinciale, stando accanto a lavoratori e pensionati residenti anche nelle comunità collocate nelle zone periferiche, che altrimenti rimarrebbero sguarnite dei servizi».

Presso la nuova sede lo Spi Cgil garantirà la presenza dei propri attivisti ogni martedì mattina dalle 9.0 alle 12.00. I servizi fiscali (Sandra) saranno garantiti ogni quarto giovedì del mese dalle 8.30 alle 12.30. Mentre il patronato Inca (Luana) sarà presente ogni secondo mercoledì del mese dalle 9.30 alle 12.30.