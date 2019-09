Il sindaco consegna le borse di studio agli studenti migliori

GROSSETO – Agli studenti meritevoli della scuola secondaria di primo e secondo grado il Comune di Santa Fiora ha assegnato anche quest’anno le borse di studio.

Prosegue così l’impegno dell’amministrazione comunale per incentivare i giovani a dare sempre il massimo nel percorso di studi che stanno affrontando. Il riconoscimento pubblico, attraverso la borsa di studio, vuole essere un interessante stimolo non solo per i diretti interessati che riceveranno il premio, ma per tutta la comunità scolastica.

La consegna delle borse di studio avverrà durante una cerimonia pubblica, in programma sabato 28 settembre, alle ore 9, nella sala del Popolo del Palazzo comunale, alla presenza del sindaco Federico Balocchi, Luciano Luciani, consigliere con delega alla cultura, istruzione, formazione giovanile e Beatrice Forteschi, consigliere con delega ai servizi scolastici, infanzia e adolescenza.