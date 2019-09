Il Follonica Gavorrano fa tris, ritorna al Nicoletti #ilcalcioèdichiloama per la categoria Pulcini

FOLLONICA – Una domenica tutta dedicata ai calciatori in erba quella organizzata dal Follonica Gavorrano per domenica prossima allo stadio “Aldo Nicoletti” di via Sanzio a Follonica, dove si terrà la quarta edizione del torneo “#ilcalcioèdichiloama”, riservato alla categoria Pulcini B 2010 di calcio a 7.

Nove le squadre che si sfideranno dalle 9,30 alle 17,30 (con una pausa pranzo tra le 12,30 alle 15) in partitelle di quindici minuti in un girone all’italiana. Tre i campi previsti per lo svolgimento della manifestazione.

Queste le formazioni partecipanti: Follonica Gavorrano blu, Massa Valpiana, Salivoli Calcio, Follonica Gavorrano bianco, InvictaSauro, Atletico Piombino, Follo Calcio 2012, San Miniato e Follonica Gavorrano rosso. Trentasei le partite in programma. Alle 18 sono previste le premiazioni.