Fridays for future: anche il Consorzio di Bonifica aderisce allo sciopero per il clima

GROSSETO – “E’ indispensabile rimanere uniti e combattere l’attuale stile di vita, primo responsabile dei cambiamenti climatici che già cominciano ad avere ripercussioni importanti anche sul nostro territorio. Le bombe d’acqua, improvvise e violente, mettono a dura prova il nostro reticolo idrografico, continuamente”, annuncia Fabio Bellacchi, Presidente del Consorzio 6 Toscana Sud, dando la piena adesione personale e dell’ente alle manifestazioni che si teranno domani in Maremma e a Siena, organizzate da Fridays for Future.

“Il Consorzio – spiega ancora Bellacchi – sta intensificando tutti gli sforzi per sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente. Proprio per questo, per la prima volta, ha aderito all’iniziativa Puliamo il mondo, promossa da Legambiente, e ha attivato percorsi di educazione volti a promuovere la riduzione dell’uso della plastica e a sostenere tutti i cittadini che, in modo associato, contribuiscono a curare, mantenere pulito e valorizzare l’ambiente”.