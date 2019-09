Corsi musicali del corpo bandistico per adulti e bambini: ecco come iscriversi

MAGLIANO IN TOSCANA – La scuola di musica del Corpo bandistico musicale Verdi organizza anche per la stagione 2019/2020 corsi di musica per adulti e bambini. Le lezioni avranno inizio l’1 ottobre fino al 31 maggio 2020 e si svolgeranno nella sala di musica dell’associazione in Magliano in Toscana in via XX settembre 7.

CORSI E NOVITA’ : tromba – trombone – euphonium, nonché flauto – clarinetto – saxofono (eventuali corsi di chitarra e canto) – Propedeutica musicale da 3 anni.

Per informazioni contattare il numero 339/2831534 o scrivere alla seguente email: bandamagliano@hotmail.com

Facebook: Corpo bandistico Verdi di Magliano in Toscana

Instagram: @banda_magliano_in_toscana