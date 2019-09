Cocaina nascosta nei cespugli in città. La denuncia di un cittadino

GROSSETO – È stato un cittadino a denunciare gli strani traffici di un uomo che infilava le mani dentro ad un cespuglio da dove sembrava prendere qualcosa, forse un involucro, per poi allontanarsi rapidamente. L’uomo ha avvertito la Polizia. Gli agenti delle volanti sono intervenuti sul posto, in via Lombardia, a Grosseto, e hanno trovato, nascosto nella siepe, un pacchettino con dentro della droga. 1,8 grammi di cocaina che è stata sequestrata. In corso gli accertamenti per individuare l’uomo.