Blitz interforze ai palazzi di via De Barberi: fermate due persone

GROSSETO – Un blitz che ha visto coinvolte pattuglie della Polizia, dei Carabinieri, della Finanza e della Municipale. Questa mattina le forze dell’ordine hanno accerchiato e controllato gli stabilimenti abbandonati di via DE Barberi, già in passato rifugio di senza tetto e anche piazza di spaccio.

All’interno dell’area sono stati fermati due cittadini marocchini, di cui uno irregolare sul territorio nazionale. Il giovane, 22 anni, aveva a proprio carico precedenti per invasione di terreni ed edifici, ed immigrazione clandestina. Lo straniero è stato accompagnato in questura per le procedure di espulsione.