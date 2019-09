FOLLONICA – Botte e colpi alle auto e alle moto parcheggiate. Una storia che, in via Puccini, a Follonica si ripete ogni notte.

«Schiamazzi grida, spaccio: non ne possiamo più – raccontano i residenti infuriati -. In molti hanno subito danneggiamenti ai propri mezzi parcheggiati. Specchietti, lunotti, fanali. Colpiti per spregio, per vandalismo, tanto per far qualcosa». «Lo scorso anno mi hanno rotto il finestrino parte guidatore e due specchietti – racconta un residente -, ad un mio vicino, due settimane fa, il lunotto posteriore, ad un altro due volte le mascherine, e, come si vede nel video, lo specchietto della moto».

Come si sente dal video a parlare sono un gruppo di stranieri che, prima di allontanarsi dalla via, decidono di prendere a calci i mezzi parcheggiati. «Spacciano, gridano: io abito al terzo piano ed è come averli in casa. Ogni sera quando rientro a casa non mi sento tranquillo, faccio il giro due o tre volte prima di parcheggiare l’auto: questa non è più vita: non ci sentiamo sicuri, e in più ogni volta c’è da spendere soldi per far riparare le auto vandalizzate. Quanto ancora dovremo convivere con questa situazione?»