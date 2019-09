Anselmi, Di Nisio e Baccheschi della Gea in forza all’Argentario Basket per il torneo di Rosignano

GROSSETO – Anche tre giovani tesserati della Gea Basketball Grosseto al torneo di basket di Rosignano, in programma domenica 29 settembre. I 2005 Francesco Anselmi e Rodrigo Di Nisio e il 2004 Federico Baccheschi parteciperanno indossando la maglia dell’Argentario Basket, società con la qualche il presidente David Furi sta collaborando fattivamente. Il coach Stefano Menichetti, che ha seguito i giovani grossetani nelle ultime due tappe del progetto Basket 4 All, guiderà il Rosignano.

Quattro le formazioni partecipanti al torneo: Argentario Basket, Sei Rose Rosignano, Cestistica Civitavecchia e Sinalunga. Per i tre biancorossi sarà sicuramente una bella esperienza in vista dell’inizio dei campionati. Di Nisio e Anselmi faranno parte dell’Under 15 guidata da Alessandro Goiorani, con Ismaele Ricciarelli come assistenti; Baccheschi è nel roster dell’Under 18 affidata alle cure di Pablo Crudeli e dell’assistente Andrea Ciolfi.