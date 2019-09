Al via il servizio di mensa scolastica: ecco quando

SCARLINO – L’Istituto comprensivo di Gavorrano, che comprende anche i plessi scolastici scarlinesi, ha comunicato al Comune di Scarlino l’avvio del servizio mensa nelle scuole del capoluogo e della frazione di Scalo da lunedì 30 settembre.

Dalla prossima settimana quindi i piccoli studenti scarlinesi resteranno in classe anche il pomeriggio. Alla scuola dell’infanzia di Scalo il servizio mensa è attivo dal lunedì al venerdì, così come nelle sezioni a tempo pieno della scuola primaria della frazione. Il tempo prolungato alla scuola primaria di Scalo è in programma invece il lunedì, il martedì e il mercoledì, mentre alla scuola primaria di Scarlino il lunedì, il martedì e il giovedì.

«Da lunedì 30 settembre – dichiara il sindaco Francesca Travison – inizia a pieno regime l’anno scolastico 2019/2020: rinnovo la disponibilità dell’amministrazione comunale a raccogliere le istanze delle famiglie dei piccoli alunni in caso di problematiche riscontrate nell’ambito della scuola. Nei prossimi giorni con l’assessore all’Istruzione, Michele Bianchi, farò una visita nelle scuole di Scarlino per salutare docenti, operatori e studenti».