60mila euro per gli addobbi e eventi natalizi: «Allieteranno cittadini e turisti»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Abbelliremo il capoluogo e le frazioni con l’installazione di luminarie, di decorazioni natalizie, di alberi di Natale. Creeremo quell’atmosfera natalizia propria di quelle località che brillano di massimo splendore nei mesi estivi, ma vivono anche d’inverno momenti di armonia e condivisione con i turisti».

Susanna Lorenzini, assessore al Turismo del Comune di Castiglione della Pescaia, rivela le prime fasi procedurali demandate oggi, giovedì 25 settembre, dalla Giunta municipale, dopo una serie di incontri avuti nei mesi estivi, al responsabile del settore Servizi alle persone, sia per la definizione del cartellone degli eventi natalizi, sia per il posizionamento delle luminarie.

«La Giunta – rivela l’assessore Lorenzini – ha deciso di destinare 60mila euro per lo svolgimento degli eventi natalizi che comprendono anche l’installazione, il noleggio e lo smontaggio delle luminarie».

«In collaborazione con le iniziative proposte da cittadini – tiene a precisare Lorenzini – assieme ai commercianti, che ogni anno si adoperano per allestire a tema le loro vetrine, daremo vita ancora una volta a un esempio di partecipazione e l’amministrazione comunale contribuirà a rendere invitante l’atmosfera natalizia anche attraverso le luminarie, che trasmetteranno a residenti e turisti la gioia di un paese attento alle tradizioni».

«Da alcuni anni – sostiene Susanna Lorenzini – da Castiglione della Pescaia e dalle sue quattro frazioni – escono piccoli segni di festa. Gesti significativi del senso di appartenenza, di voler far sentire la propria partecipazione. Questo coinvolgimento così imponente per noi amministratori è davvero gratificante e vedere la collaborazione delle varie associazioni presenti sul territorio che si adoperano per la buona riuscita dei vari eventi è incoraggiante».

«Castiglione della Pescaia – aggiunge l’assessore al Turismo – grazie a questi appuntamenti, dove ogni singola persona può dare il suo apporto partecipando anche alle iniziative del Ccn, un nostro prezioso partner, diventa sempre più un luogo migliore».

«Il Comune – conclude Susanna Lorenzini – è da sempre al fianco dei cittadini e dei commercianti, pubblici esercenti, ristoratori, albergatori che hanno compreso quanto sia importante contribuire con proprie iniziative e idee. Stiamo unendo le nostre potenzialità per rendere Castiglione della Pescaia più vivace e accogliente nel periodo natalizio con eventi per bambini, intrattenimento musicale per la notte di San Silvestro e nel giorno di capodanno, giornata che inizierà con l’ormai tradizionale primo bagno dell’anno».