450mila euro per la manutenzione delle strade: ecco tutti gli interventi degli ultimi 5 anni

CINIGIANO – “In 5 anni abbiamo speso circa 450mila euro per la manutenzione delle strade” lo scrive, in una nota, il sindaco di Cinigiano Romina Sani che fa l’elenco di tutti gli interventi e relativi investimenti:

strada Piscioli per movimenti franosi con 190mila euro a maggio 2015;

strada La Privata 47mila euro a luglio 2015;

strada Ribusieri 33mila euro a dicembre 2015;

strada Ribusieri 10mila euro a marzo 2017;

strada La Privata 10mila euro a dicembre 2017;

strada La Cava 24mila euro a marzo 2018;

strada Ribusieri e strada Santa Lucia 28mila euro a aprile 2018;

strada Anteata 27mila euro a dicembre 2018;

strade Volpaio, Pergola e Ribusieri 21mila euro a gennaio 2019;

strade Trisolla, Santa Lucia, Porrona e San Martino Vicarello 50mila euro a aprile 2019;

strade La Privata, La Volpe, Poggio Finocchio e Santa Lucia 9mila euro a aprile 2019.

“Molto ancora c’è da fare – continua il sindaco -. Per la messa in sicurezza delle strade comunali, nel bilancio 2019 il Comune ha previsto 100mila euro e, nonostante il voto contrario delle opposizioni, ha deciso di finanziarli con l’uso dell’avanzo di amministrazione quindi senza accendere mutui. In quell’occasione sono stati individuati i tratti delle strade più urgenti da bitumare: Trisolla Santa Lucia, strada del Madonnino Castiglioncello, Rotrecine, Mulinello. Altri tratti sono stati programmati con il lavoro dei nostri operatori perché richiedevano una diversa tipologia di intervento”.

“La gara per l’affidamento dei lavori – continua la prima cittadina -, per un importo complessivo di 100mila euro di cui per lavori 80.770,92 e 19.229,08 euro per somme a disposizione, si è conclusa con un affidamento con ribasso del 31,7%. I lavori sono stati realizzati e la condizione delle strade è migliorata. A conclusione di questi ultimi lavori restano a disposizione per altri interventi 30.678, 53 euro. Le somme avanzate non possono essere impiegate sulla strada di Rotrecine perché per il tratto non interessato dai lavori richiede una diversa tipologia tecnica d’intervento”.

“Il Comune – conclude Romina Sani – continua nel lavoro serio e costante sull’intero territorio comunale per la messa in sicurezza delle strade, per l’uso e il reperimento di nuovi fondi per i lavori”.