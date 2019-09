Regionali, i cadetti dell’Atletica Grosseto sfiorano il podio con un quarto posto da applausi

GROSSETO – Ottimi risultati per la squadra Under 16 dell’Atletica Grosseto Banca Tema, che ha conquistato il quarto posto nella finale dei campionati regionali di società. Sulla pista di Sòrgane, a Firenze, il team biancorosso coordinato dal tecnico Alessandro Moroni è riuscito ha chiuso con un totale di 668 punti e ad appena tre lunghezze dall’Atletica Calenzano a quota 671, mentre il successo è andato all’Atletica Firenze Marathon (712) nei confronti dell’Atletica Livorno (709).

Soltanto all’ultima gara i maremmani si sono visti sfuggire la terza posizione, nella staffetta 4×100 metri cadetti che si rivela agrodolce. Una gioia, perché c’è stata la vittoria della squadra A grossetana con Romeo Monaci, Mattia Piatto, Tommaso Bianucci e Lorenzo Iozia in un notevole crono di 47″37. Ma anche l’amarezza, visto che il quartetto B di Gabriele Giacomelli, Leonardo Bernazzi, Filippo Natali e Luca Germelli ha rimediato una squalifica per cambio fuori settore, annullando il 49″00 netto che avrebbe fatto salire la 4×100 delle riserve addirittura in seconda posizione e raccogliere punti preziosi per la classifica.

Brillano i grossetani anche nei 100 ostacoli cadetti in cui spiccano il secondo posto di Tommaso Bianucci in 14″89, poi anche sesto nel lungo con un miglioramento di dieci centimetri arrivando a 5.68, e il terzo di Romeo Monaci che sigla il record personale di 14″97, entrambi seguiti dalla referente degli ostacoli Saveria Frate. Due quarti posti per i biancorossi: con doppio record personale Gabriele Giacomelli, allenato da Simone Zeppo, che nel salto in lungo arriva a 5.80 con un progresso di 19 centimetri e poi è sesto nel triplo con 11.55 e personale di 40 centimetri, ma anche con Romeo Monaci nel peso, seguito da Sergey Haivaz, che abbatte il suo limite nel peso di 76 centimetri, arrivando a 12.33. Raffaele Sbordone firma due cinque posti, nel lancio del martello con 29.04 e nel disco, 25.03.

Piacevole exploit di Alessandro Galatolo, il ragazzo di Porto Santo Stefano allenato da Jacopo Boscarini che, oltre a arrivare quinto nei 2000 metri con 6’24″40, , sorprende nel giavellotto piazzandosi sesto con 34.18 e oltre 12 metri di progresso. Nota di rilievo e punti importanti per Mattia Piatto, il cadetto allenato da Jacopo Boscarini finisce quinto nei 300 metri con il personale di 39″43, e Luca Germelli nei 300 ostacoli, allenato da Saveria Frate, che si migliora in 44″95 per il sesto posto complessivo. Di seguito gli altri risultati. 80 metri: 8. Lorenzo Iozia 10″01, 16. Filippo Natali 10″33, 22. Leonardo Bernazzi 10″60; 150 metri: 6. Mattia Piatto 18″20, 11. Lorenzo Iozia 18″83, 22. Leonardo Bernazzi 19″90; 300 metri: 17. Tommaso Bologni 43″14; 1000 metri: 10. Alessandro Galatolo 2’58″17, 15. Mirko Contini 3’05″42; 2000 metri: 11. Mirko Contini 6’58″81; 100 ostacoli: 7. Luca Germelli 15″37; 300 ostacoli: 17. Tommaso Bologni 49″75; lungo: 24. Daniele Bardelli 4.68; triplo: 10. Daniele Bardelli 10.73; giavellotto: 19. Daniele Bardelli 20.62.