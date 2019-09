Open day alla scuola di musica: presentazione dei corsi per bambini

FOLLONICA – Venerdì 27 settembre dalle 17 alla Scuola comunale di musica Bonello Bonarelli di Follonica è in programma la presentazione dei corsi dedicati ai bambini dai 2 ai 6 anni. Le lezioni dimostrative sono rivolte alle famiglie che vogliono conoscere la tipologia della proposta dell’istituto di via Argentarola: le insegnanti saranno a disposizione per spiegare a mamme e papà come sono impostati i corsi che, essendo rivolti ai piccoli, uniscono il gioco alla didattica, così da interessare gli allievi e accompagnarli in un percorso alla scoperta delle note.

Valentina Cotelli segue i corsi “Giocando con la musica” e “Primi passi nella musica” per i piccoli dai 2 ai 4 anni, mentre alla direttrice della scuola, Sabrina Gabellieri, è affidato “Musica per piccoli Mozart”, rivolto ai bambini dai 5 ai 6 anni.

«Attraverso il gioco facciamo scoprire la musica ai bambini, anche molto piccoli – spiegano dalla Bonarelli –: divertendosi riescono a muovere i primi passi tra le note. Le lezioni sono impostate in base all’età degli allievi con una didattica studiata appositamente per loro. Nell’anno scolastico non mancano poi le esibizioni di fronte ai familiari: anche il saggio rappresenta un momento importante di crescita per un bambino».

L’iniziativa è gratuita: venerdì 27 settembre dalle 17 le porte della Bonarelli (via Argentarola 2, zona Pratoranieri), resteranno aperte a tutte le famiglie che vorranno scoprire l’offerta della scuola. Per informazioni chiamare la segreteria: 0566 260036.