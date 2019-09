L’indirizzo sportivo del Fossombroni si rinnova: ecco i nuovi corsi disponibili

GROSSETO – La dirigente scolastica Francesca Dini e il responsabile dell’indirizzo sportivo Amedeo Gabbrielli hanno incontrato i genitori degli studenti iscritti al corso di specializzazione per un confronto sul progetto in atto da diversi anni, ma che presenta anche delle novità. In questi giorni le classi del Fossombroni a indirizzo sportivo del triennio sono impegnate nelle esercitazioni riguardanti vela, canoa, sup e windsurf, con i docenti di scienze motorie della scuola che stanno accompagnando questo tipo di esperienza assieme agli esperti del settore.

Parallelamente alla pratica sportiva però, il Fossombroni ha presentato ai genitori degli studenti alcuni progetti che rappresentano un nuovo sviluppo per l’indirizzo. I genitori, che hanno partecipato in modo numeroso dimostrando attenzione e entusiasmo, si sono detti soddisfatti, tra le altre cose, per il progetto Pcto (ex alternanza scuola-lavoro). La scuola, infatti si è aperta nei confronti di professionisti del mondo del lavoro e dello sport, dando l’opportunità agli studenti di vivere importanti esperienze. La dirigente scolastica ha poi presentato il corso per droni che partirà in questi giorni e quello per la patente nautica.