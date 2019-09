La finalissima di Dilettando in tv: ecco quando sarà trasmessa

GROSSETO – Due ore e 38 minuti di trasmissione, 16 esibizioni, 5 ospiti, 8 premiazioni: sono i numeri della finalissima di Dilettando, il format più brillante e divertente d’Italia, che è stata registrata il 7 settembre al teatro Moderno di Grosseto. A partire dalle 21,20 di domani, giovedì 26 settembre, Toscana Tv irradierà le immagini della popolare “corrida” condotta da Carlo Sestini e voluta dalla amministrazione comunale di Grosseto.

Una finale che è stata anticipata da non poche polemiche, visto che la normativa Gabrielli avrebbe comportato per l’amministrazione comunale, nel caso fosse stata scelta piazza Dante, un esborso di 6mila e settecento euro, contro appena mille e settecento euro spesi per fruire del teatro Moderno. Una finale degna del nome che porta in cui si sono succedute a ritmo serrato le esibizioni coordinate da Carlo Sestini che si avvalso della simpatia di Paco Perillo, della bellezza delle vallette, Francesca Magdalena Giorgi, Giada Ciarpi, Ilenia Garofalo, Lindsay La Mantia, Sara Maestosi e Debora Capecchi, delle incursioni di Nonno Mario (Davide Denci) ed ha avuto come ospiti Francesca Giorgi in versione soprano, il vincitore uscente Giacomo Neri, il gruppo Jump The Valda e i due cantanti della RM Production di Milano, Giuseppe Bilotti e Cristian Nevola.

Per gustarsi la finale in Tv basta dunque sintonizzarsi domani sera (giovedì 26 settembre) sul canale 18 di Toscana Tv oppure lunedì 30 alle 23,30 o altrimenti su Siena Tv (canale 90) sabato 28 alle ore 21 e in replica domenica 29 alle ore 13.