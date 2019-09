La Cometa compie 20 anni, il sindaco: «Traguardo importante. Ci lavorano 70 persone»

PITIGLIANO – Tanti auguri alla cooperativa La Cometa che taglia il traguardo dei 20 anni di attività. Questa fine settimana si è svolta una festa alla casa di riposo Le Prata.

“Ringraziamo la cooperativa La Cometa – spiega il sindaco Giovanni Gentili – per l’importante attività che svolge ogni giorno dal 2000 nel sociale, garantendo servizi indispensabili alla nostra comunità”.

Nata per aprire e gestire una casa di riposo, nel tempo la cooperativa ha ampliato i settori di intervento arrivando ad occuparsi di trasporti, mense, verde pubblico, centri estivi per ragazzi e gestione dei servizi infermieristici, dell’assistenza e della cucina in altre case di riposo del territorio. Una realtà che dà lavoro a 70 persone.

Nelle prima foto il presidente della Cometa, Luigi Giusti, con il sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili, il consigliere comunale Francesci Gorini e Stefano Conti, vicepresidente di Banca Tema. Nelle altre immagini alcuni momenti con l’assessore Paolo Mastracca ed il vicesindaco di Sorano Luigi Buzi al Pantano, dove si è svolto l’ultimo pranzo del Progetto “Dopo di noi”.