Incendio in campagna: le fiamme partite dalle sterpaglie stanno bruciando un capannone

MANCIANO – Le fiamme sono partite da alcune sterpaglie e poi, forse spinte da un po’ di vento, sono arrivate ad un capannone agricolo, attaccandolo. L’incendio, su cui stanno lavorando i Vigili del fuoco del comando provinciale, si è sviluppato in località Guinzoni, nel comune di Manciano. I pompieri stanno lavorando per spegnere le fiamme. Sembra che il capannone fosse in disuso e che quindi all’interno non ci siano attrezzi agricoli o altro.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 19.15

Sono bruciati circa sette ettari di sterpaglie. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Orbetello e una di Grosseto. L’intervento è terminato.