Grosseto, Moscati non basta. Il Grifone saluta la Coppa

GROSSETO – Finisce a Seravezza l’avventura del Grosseto in Coppa Italia, al termine di una partita combattuta che i biancorossi hanno cercato di recuperare senza però riuscirci. Finale amaro, con il 2-1 per la squadra di casa. Il Grosseto si è presentato in campo con tante assenze, tra infortuni e squalifiche, ma con la voglia di giocarsela fino alla fine. Attacco affidato a bomber Moscati e a Villani, mentre in cabina di regia Frosinini con il supporto di Fratini. Turn over anche in porta, con Nunziatini titolare tra i pali.

(Foto di Paolo Orlando)

Seravezza in vantaggio dopo 18’ con Lucaccini, che riceve un cross invitante dalla destra, anticipa il terzino biancorosso e di prima deposita in rete. Si va all’intervallo con gli ospiti sotto di un gol. Nella ripresa il Grosseto cambia marcia e dopo dieci minuti pareggia con bomber Moscati, che ristabilisce la parità. Al 23’, però, arriva il nuovo vantaggio dei locali: Podestà al limite dell’area si libera di due difensori biancorossi, entra e scarica un rasoterra alla sinistra di Nunziatini per il definitivo 2-1.

Uno stop non piacevole per i biancorossi, ma che rappresenta la prima sconfitta stagionale dopo cinque vittorie e un pareggio, tra coppa e campionato, che ci può anche stare. Adesso l’attenzione torna tutta sul campionato con l’importantissimo big match di domenica in casa dell’Albalonga.