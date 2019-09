Golfo Rugby riparte in grande, doppio successo degli Under 14 su Piombino e Pisa

SCARLINO – Ricomincia alla grande l’attività agonistica di una rosa giovanile del Golfo Rugby. Buona prestazione per la prima uscita degli Under 14 , la Legione del Tirreno, frutto di una franchigia tra Golfo Rugby e Rufus San Vincenzo. Sul campo di Pisa i ragazzi hanno affrontato il Piombino e poi proprio padroni di casa prevalendo su entrambi con ampie vittorie: 54 a 0 contro il Piombino e 52 a 12 contro il Pisa.

Soddisfazione per dirigenti e tecnici maremmani. “Buono lo spirito di gruppo, gli ex Under 12 si sono inseriti bene nel gruppo già collaudato della Under 14 dello scorso anno” ha dichiarato con orgoglio Marco Ciurli, uno degli allenatori.