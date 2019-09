Esumazione delle salme: «Si cercano le famiglie. I resti potrebbero finire nell’ossario comune»

MASSA MARITTIMA – Il Comune di Massa Marittima informa che presso il cimitero comunale, in un apposito locale destinato a questo scopo, sono collocati i resti mortali di salme esumate o estumulate negli anni passati di cui non è stato possibile rintracciare gli eredi.

Nell’impossibilità di pubblicare i nomi delle salme per non violare le recenti norme sulla privacy, si invitano gli utenti che si ritenessero interessati a presentarsi, entro il 31 ottobre, presso l’ufficio Segreteria del Comune in Piazza Garibaldi 1, tel. 0566906245 oppure 0566906243, per disporre circa la destinazione dei resti mortali. In mancanza di disposizioni da parte degli eredi entro tale data, i resti saranno situati nell’ossario comune.