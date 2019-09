Ciack sui grandi registi: al via il corso di cinema in libreria. Ecco come iscriversi

GROSSETO – I grandi registi del cinema saranno i protagonisti di un corso, a cura del Clorofilla film festival e della libreria QB Viaggi di carta, che Giovanni Bogani, giornalista e critico cinematografico, terrà a Grosseto a partire dal 30 settembre. Le lezioni in questa prima fase saranno 5 e riguarderanno altrettanti autori di cinema.

Ogni lunedì, dal 30 settembre, dalle 20.45 alle 23.00 potrete ascoltare un pezzo di storia del cinema attraverso alcune monografie che sveleranno il modo di “girare”, ma anche aneddoti, di registi come Wenders, Fellini, Bergman, Tarantino, Hitchcock e altri. Dopo il corso, durante l’inverno, sono previste anche alcune proiezioni accompagnate da lezioni speciali. Per info su come iscriversi e costi si può scrivere a cinema@festambiente.it oppure telefonare al numero 3391201079.

Giovanni Bogani scrive di cinema ed è corrispondente per Quotidiano Nazionale dai principali festival europei: Cannes, Berlino, Venezia, Locarno, Karlovy Vary come critico cinematografico, e collabora con il programma Cinematografo per Raiuno. Ha vinto il premio Domenico Meccoli “Scrivere di cinema”, il premio Adelio Ferrero per la critica cinematografica, il premio Renzo Montagnani come personalità della cultura in Toscana. Ha scritto una decina di romanzi. Sul cinema ha scritto il manuale Ciak, si scrive sulla sceneggiatura cinematografica, la monografia Peter Greenaway per Il Castoro e la raccolta di dialoghi cinematografici Faccio cose, vedo gente. Ha curato la versione italiana del Dizionario dei film di Georges Sadoul. Ha scritto saggi su Italo Calvino e il cinema (nel volume L’avventura di uno spettatore), su Robert Altman, su Wim Wenders, su Andrej Tarkovskij, tutti raccolti in volumi miscellanei. Ha pubblicato un saggio su Pier Vittorio Tondelli, pubblicato da Bompiani nel volume monografico di Panta dedicato allo scrittore. Ha collaborato con la rivista internazionale Moving Pictures. Ha diretto per dieci anni il Terra di Siena film festival, la sezione dedicata all’Italia del Golem film festival a Praga. Ha tenuto seminari sul cinema di Pier Paolo Pasolini presso l’università di Nuova Delhi. Ha intervistato, nel corso del suo lavoro giornalistico, centinaia di registi, attori, sceneggiatori, produttori, musicisti, scenografi, direttori della fotografia.