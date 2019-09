Carriere del 19: assemblea pubblica per la festa più amata

SCARLINO – Giovedì 26 settembre alle 21 in sala consiliare a Scarlino è in programma la riunione organizzata dall’Amministrazione comunale per parlare delle Carriere. Saranno presenti il sindaco Francesca Travison e la giunta.

«L’intento – spiega il primo cittadino – è quello di ascoltare le esigenze delle Contrade e soprattutto le loro proposte per inserire nuovamente nel calendario estivo del 2020 la festa del 19. Da parte nostra c’è la volontà di sostenere i gruppi rionali, come abbiamo sempre dichiarato, ma servono idee e, se davvero c’è l’intento di tornare a celebrare il 19, dobbiamo iniziare a organizzare la manifestazione già dalle prossime settimane. Oltre alle problematiche riscontrate dalle Contrade c’è infatti da tener conto delle nuove norme sulla sicurezza. Invito tutti gli scarlinesi a partecipare».