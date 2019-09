Cane in pericolo: cade nel pozzo. Arrivano i Vigili del Fuoco

SCANSANO – Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta a Scansano per recuperare un cane caduto in un pozzo pieno d’acqua. Il proprietario, in attesa dei soccorsi, aveva messo un pancale dentro il pozzo per aiutare l’animale. I Vigili del Fuoco, dopo aver monitorato il luogo, con tecniche speleo alpinistiche fluviali hanno recuperare il cane.