Assistenza domiciliare: due nuove auto per La Farfalla

GROSSETO – Due nuove auto sono in dotazione alla Farfalla, l’Associazione cure palliative Odv di Grosseto, per portare assistenza e supporto domiciliare in tutta la provincia. Un progetto che prende corpo con il contributo di UniCredit.

Le vetture sono state consegnate stamani davanti al Palazzo comunale di Grosseto, alla presenza del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, del vescovo Rodolfo Cetoloni, del presidente de La Farfalla Roberto Vittorio Martinelli, il vicepresidente, Loriana Landi, i volontari e Francesco Rutili, area manager Livorno e Grosseto UniCredit, con il coordinatore Imprese dell’area, Gianmichele Gallo.

La Farfalla – cure palliative – ODV è un insieme di persone, volontari e professionisti, che si impegnano quotidianamente con dedizione affinché si riconosca nel malato la persona, gli si conceda la possibilità di essere protagonista della propria vita anche nel momento della malattia e di trascorrerla attorniato dai suoi familiari, senza rinunciare a ritmi e a consuetudini che appartengono alla quotidianità. In linea con gli specifici bisogni dei malati in fase avanzata e conformemente alle disposizioni legislative di settore, aderendo alla filosofia delle cure palliative, La Farfalla sviluppa un modello di cura domiciliare caratterizzato da un approccio multidisciplinare al malato.