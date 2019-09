Arcipelago pulito e plastic free: il convegno del Lions club per parlare di ambiente

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una sala affollata e grande interesse per il convegno organizzato dal Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrum a Riva del Sole sul tema “Arcipelago pulito e plastic free” con relatori di primo piano nel settore.

All’incontro hanno partecipato, oltre al sindaco di Castiglione della Pescaia Giancarlo Farnetani, il vicesindaco Elena Nappi, l’ingegnere Francesco Martino della Martino associati, società di servizi di ingegneristica ambientale, Angelo Gentili responsabile nazionale Legambiente, Luana Pappetti dell’associazione Tartamare, Massimo Favilli direttore soci e comunicazione Unicoop Tirreno, Diego Barsotti, responsabile della comunicazione Revet. Modererà Paolo Pisani, socio del Club.

“Quasi 200 persone in sala è una grandissima soddisfazione per tutti noi – ha detto Valentina Merlo presidente Lions Club Castgilione della Pescaia – Questo significa che il tema che abbiamo scelto è di interesse per tutto il territorio. Continueremo a sollecitare il dibattito sull’argomento. Ringrazio a nome del Club il Comune di Castiglione della Pescaia, tutti coloro che hanno partecipato come pubblico e come relatori!”.