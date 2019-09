Secondo posto al Chianciano Volley Cup per le Under 14 della Pallavolo Grosseto

GROSSETO – Secondo posto da applausi al Torneo Chianciano Volley Cup per le Under 14 della Pallavolo Grosseto che si distinta fra squadre di alto livello come Roma Volley Club, Valdichiana, Helvia Recina Macerata, Asd Volleylab De Settesoli Duemila12 ed Euroripoli Firenze.

Maremmane ad un soffio dall’impresa: dopo aver abbattuto le prime avversarie con un netto 3 a 0, sono arrivate a disputare la finale per il primo e secondo posto. Bersaglio sfiorato di poco quindi, con un parziale di 2 set a 1 contro una squadra avversaria di alto livello ed esperienza come il Macerata, con le “tigrotte” grossetane brave ad aver dimostrato di essere squadra e di sapere combattere.

Le convocate: Elisa Toniazzi, Federica Sallei, Elisa Di Clemente, Asia Barbarossa, Sofia Gregori, Elena Costa, Benedetta Guerrini, Chiara Corsi, Emma Belli Rabagli, Caterina Tei, Margherita Verni e Lara Pettorali. All. Roberta Colella. Dir. Acc.Giulia Branca.