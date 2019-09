Qual è il futuro della pediatria di Massa Marittima? Se lo chiede il Pd che ha organizzato un incontro pubblico

VALPIANA – Un incontro per parlare della pediatria di Massa Marittima. Lo ha organizzato il Pd di Valpiana per il 26 settembre alle ore 17, nella sede del centro sociale di Valpiana. il tema dell’incontro è “Quale futuro per la pediatria di base del nostro territorio”?

A coordinare l’incontro Lorenzo Balestri segretario del Pd di Valpiana; introduce Iuri Barontini direzione regionale PD. Interverrà Giacomo Termine, presidente della Società della salute e sindaco di Monterotondo e Marcello Giuntini, sindaco di Massa Marittima. L’incontro è aperto a tutti.