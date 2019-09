Prima di campionato per le ragazze dell’Atlante Grosseto contro il Futsal Fiorentina B

GROSSETO – Esordio casalingo per la squadra di calcetto femminile dell’Atlante Grosseto impegnata nel campionato regionale di serie C e pronta per la prima di campionato fra le mura amiche. Venerdì sera le ragazze del presidente Iacopo Tonelli ospiteranno alle ore 22 al Pala Bombonera la formazione fiorentina del Futsal Florentia B.

Molto impegnative le prime tre giornate del campionato della squadra grossetana, che dovrà affrontare quelle che, sulla carta, sembrano essere le compagini più forti del girone. Il team biancorosso è stato radicalmente rivoluzionato rispetto alla scorsa stagione a partire dall’allenatore Marco Sacconi che andrà a sostituire lo spagnolo Alex Gonzalez trasferitosi in Belgio. Oltre alle tante nuove arrivate, il mister potrà però ripartire dallo zoccolo duro dello scorso anno con le veterane Simona Zorzi e Anna Baila Longo, il capitano Serena Vincenti e il bomber Lavinia Calchetti. Questa la rosa completa della squadra: Anna Abate, Anna Baila Longo, Mayra Barahona, Alessia Bonucchi, Sheyla Bruni, Lavinia Calchetti, Victoria Di Marino, Erminia Di Meglio, Eva Facchini, Marika Francioli, Ambra Giannini, Sara Gobbi, Giada Iaccarino, Isabel Maggio, Federica Marchettini, Bianca Mazzinghi, Silvia Sarcoli, Giulia Trapassi, Serena Vincenti e Simona Zorzi.