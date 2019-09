Marathon Bike sempre più titolato con gli ultimi successi di Stankiewicz e Gamberi

GROSSETO – Continua il momento magico per la società del Marathon Bike, con due successi in altrettante gare di podismo ottenute tra le donne. Non era mai successo prima nelle 559 vittorie assolute ottenute nella storia del Marathon Bike, che due donne si imponessero in manifestazioni diverse.

A cominciare dalla più titolata del gruppo ovvero Katerina Stankiewicz che ha vinto ancora in una gara del Corri nella Maremma. Infatti nel suo palmares ci sarà anche la bellissima vittoria ottenuta nei 10 chilometri e ottocento metri dell’ Aipamm a Grosseto. La “Polacchina”, come viene chiamata nell’ambiente, ha preceduto Marika Di Benedetto e Silvia Castellani, fermando il cronometro dopo 41 minuti e 3 secondi alla media straordinaria di 3’48 al chilometro. Con questo successo la Stankiewicz si avvicina al tetto delle cento vittorie da quando veste la maglia della squadra grossetana.

L’altra vittoria è arrivata da Cristina Gamberi che si è imposta all’Etruscan Ring di Piombino, precedendo nell’ordine Flavia Cristianini e Valeria Simoni. Per la ragazza di Ribolla si tratta della quarta affermazione stagionale dopo che tra marzo e giugno si era imposta al trail di Pitigliano e alle manifestazioni di Cecina e Baratti.