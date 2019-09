GROSSETO – Rientrata dalla Polonia la pattuglia del terzo reggimento “Savoia Cavalleria” che ha preso parte, nei giorni scorsi, alla gara militare “Zdrzalka” edizione 2019.

Svolta presso la sede della sesta Brigata paracadutisti dell’Esercito polacco a Cracovia, la competizione internazionale, intitolata al generale Marian Zdrzalka, è una tradizione delle unità delle aviotruppe polacche alla quale partecipano ogni anno rappresentative di varie nazioni della Nato e di numerose unità polacche, compresa l’accademia militare.

di 7 Galleria fotografica Savoia Cavalleria alla "Zdrzalka" 2019









L’edizione 2019 ha visto “Savoia Cavalleria”, in rappresentanza della brigata “Folgore”, confrontarsi con unità paracadutiste ceche, canadesi e olandesi. La struttura della competizione si è basata su tre prove complesse, concepite e strutturate per mettere in risalto le caratteristiche fisiche e tecniche che le minori unità paracadutisti devono necessariamente possedere.

La prima prova ha visto i cavalieri paracadutisti cimentarsi nell’aviolancio da velivolo Casa c-295 sulla Drop Zone Biesko Biala, effettuando il riordinamento a tempo e successivamente una marcia di orienteering, coprendo una distanza di 10 km su terreno vario. La seconda prova ha previsto l’utilizzo delle armi individuali in dotazione ai paracadutisti polacchi ed il superamento di un percorso a ostacoli regolamentari con alcune difficoltà aggiuntive: i cinque componenti del team hanno dovuto infatti affrontare gli ostacoli, legati tra loro alla caviglia destra e trasportando alcuni equipaggiamenti. La Commando Race sulla distanza di 11 km, con circa 30 ostacoli, sia naturali che artificiali, ha rappresentato la terza e conclusiva prova della competizione internazionale. La classifica finale ha visto il team di “Savoia Cavalleria” conquistare il secondo posto tra le pattuglie internazionali e raggiungere il nono posto nella classifica generale.